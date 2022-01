Dopo ore e ore di acceso e animato dibattito, il finale è stato da thriller. Sono infatti stati solo due i voti di scarto a fare la differenza (42 contrari e 40 favorevoli), ma alla fine il Gran Consiglio ha bocciato il credito di 237 mila franchi per la sperimentazione del superamento dei livelli in terza media. Per il progetto del DECS, in soldoni, si tratta di una battuta d’arresto importante, pressoché definitiva guardando al corto termine. E ovviamente, per il principale promotore di questa riforma, il direttore del DECS Manuele Bertoli, ora c’è grande delusione. «È stata una delusione senza sorpresa. Non mi attendevo nulla di diverso. Anzi, sono piuttosto stupito di avercela quasi fatta», ha affermato al Corriere del Ticino nei corridoi di Palazzo poco dopo il voto. Ma la delusione più grande, ha aggiunto, «è per il mondo della scuola perché non avrà l’occasione di fare questa sperimentazione. Chi ha votato contro deve prendersi la responsabilità di aver lasciato la scuola media al palo». Ma questa è la fine del progetto? In parte sì, ma non proprio. Ancora Bertoli: «Per quanto mi riguarda è difficile riprendere questo progetto. Vedremo se ci saranno eventuali altri atti. E non è detto che qualcuno decida di impugnare l’arma popolare, ma questa è musica del futuro».

È la fine del progetto? Sarà difficile riprenderlo, ma non escludo che qualcuno possa seguire la via popolare

La macchina del fango

Il dibattito andato in scena ieri in aula è stato parecchio acceso. A tratti infuocato. Tantoché, al termine degli interventi dei gruppi, lo stesso consigliere di Stato ha parlato di «fango» usato in Parlamento contro la sua persona e contro chi ha lavorato al progetto. «Il tono - ha poi commentato al CdT al termine della seduta parlamentare - credo sia stato particolarmente indegno soprattutto quando si è voluto attaccare gratuitamente il lavoro delle persone che lavorano per il Dipartimento, con il solo motivo di screditare il DECS. Insomma, un’operazione francamente poco dignitosa».

Il dibattito

Le prime critiche al progetto del DECS sono giunte dai banchi del PLR. Il deputato Aron Piezzi ha da subito messo in chiaro che i liberali radicali sono concordi nel voler superare l’attuale sistema, «ma non sono d’accordo con la proposta del Dipartimento». E tra i numerosi motivi citati da Piezzi per bocciare il credito troviamo: il fatto che il progetto riguardi unicamente la terza media e che non dia un vero orientamento al secondo biennio; la mancanza di un’alternativa alla proposta del DECS da sperimentare e la mancanza di riscontri oggettivi sull’utilizzo dei Laboratori a classi dimezzate. Ma, più in generale, il PLR ha criticato il metodo e le procedure usate dal Dipartimento per portare avanti il progetto. È stato, per dirla con le parole di Piezzi, «un parto frettoloso». A criticare il metodo del DECS è poi stato anche l’UDC con il deputato Edo Pellegrini, il quale ha in particolare fatto notare che, «contrariamente a quanto affermato dal Dipartimento », dalla procedura di consultazione è emerso «che la maggioranza del mondo della scuola è perlomeno critica sul progetto del DECS». Il dibattito è poi proseguito a colpi di accuse e contro-accuse: da destra a sinistra, infatti, l’interpretazione dei risultati della consultazione è stata diametralmente opposta, tra chi sosteneva che il mondo della scuola fosse favorevole alla sperimentazione, e chi diceva il contrario. In mezzo, il PPD, che ha anch’esso in parte criticato l’agire del DECS, ma ha comunque tenuto aperta la porta fino all’ultimo.

Sul fronte opposto, invece, a sostenere la proposta del «ministro » Bertoli c’erano PS, Verdi, PC e Più donne. Il deputato del PS Raoul Ghisletta ha ad esempio rimarcato che «l’esperienza delle Medie di Caslano, dove la sperimentazione è già stata fatta, ha chiaramente mostrato molti aspetti positivi e miglioramenti per i ragazzi che subiscono così minori pressioni». Della stessa opinione anche i Verdi. La granconsigliera Cristina Gardenghi ha invitato il plenum a «sostenere questa opportunità unica di cominciare un processo di superamento di un sistema che ha già dimostrato di non raggiungere gli obiettivi che si era posto». Più tardi anche il presidente del PLR Alessandro Speziali è intervenuto per chiarire che il suo partito non intende bloccare una riforma di questo sistema, ma non se portata avanti alle condizioni del DECS: «Nessuno dice di fermarsi. Abbiamo detto e ridetto che siamo aperti alle sperimentazioni. Ma queste devono essere all’altezza della riforma a cui vogliamo arrivare. E con delle alternative a cui poter lavorare. Se ci sono queste condizioni possiamo iniziare a lavorarci anche domani stesso». Insomma, sì al superamento del sistema dei livelli, ma non a queste condizioni.

In tarda serata, dopo oltre tre ore di dibattito, il capogruppo del PPD Maurizio Agustoni ha infine chiesto una sospensione della seduta per riunire il proprio gruppo. Venti minuti più tardi il verdetto: i popolari democratici sosterranno la sperimentazione. Voti, quelli del PPD, che però non sono bastati per far partire la sperimentazione. Troppo ampio il fronte del «no» composto da PLR, Lega, UDC e MPS. E troppo contenuto quello dei favorevoli composto da PS, PPD, Verdi, PC e Più donne.

©CdT.ch - Riproduzione riservata