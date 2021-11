L’aggiornamento di preconsuntivo mostra cifre in qualche modo migliori del previsto. Come legge questi dati?

«Va innanzitutto evidenziato che l’evoluzione economica positiva che stiamo conoscendo in Ticino nel 2021, si riflette anche in maniera positiva sulle entrate fiscali. Quindi, oggi la situazione è un po’ meno peggiore rispetto a quanto ipotizzato dagli Istituti di previsione economica a livello nazionale. Questo migliora un po’ la situazione, che però rimane pur sempre deficitaria: parliamo di un disavanzo di oltre 100 milioni di franchi. Ma quello che preoccupa il Governo è il ripetersi di questi disavanzi nel corso degli anni. Il Consiglio di Stato ha comunque ben chiaro qual è la linea da seguire nei prossimi anni in vista del riequilibro delle finanze cantonali. E queste notizie ci facilitano un po’ il percorso, perché testimoniamo di una certa ripresa economica in atto sul territorio».

Segno che la ripresa economica è in atto pure nel nostro Cantone?

«Sicuramente da questo punto di vista il Canton Ticino sta sorprendendo in positivo. All’inizio della pandemia gli esperti di previsioni economiche ipotizzavano per il nostro cantone forti contrazioni del PIL. C’era forte preoccupazione al livello nazionale riguardo ciò che sarebbe potuto succedere in Ticino, e questo alla luce del fatto che abbiamo dovuto chiudere l’economia durante la prima ondata del virus. Poi, grazie agli aiuti messi in campo dall’ente pubblico e alla capacità di reazione e di recupero della nostra economia – che si è dimostrata resiliente di fronte alla crisi –, abbiamo progressivamente risalito la china. Ci ha aiutato, ad esempio, anche il periodo positivo per il settore del turismo. E tutto ciò ci ha portato oggi ad essere in linea con l’evoluzione che si sta registrando livello nazionale».

Nel comunicato parlate di «approccio basato sul dialogo» con il Parlamento. Sono già iniziati gli incontro con la Sottocommissione finanze del Gran Consiglio?

«È pianificato a breve un incontro con la Sottocommissione. Ad ogni modo come Governo abbiamo sempre detto che, a differenza del risanamento del 2016, quello attuale avviene in un contesto particolare, con incertezza sia sul fronte sanitario sia sul fronte economico. Occorre quindi seguire la situazione mese per mese e portare avanti il piano di riequilibro lavorando sui vari preventivi dei prossimi anni. Senza euforia quando arrivano notizie positive e senza lasciarsi prendere dal panico di fronte al percorso che dobbiamo affrontare. Il Governo in questo senso è ben consapevole dei passi che vanno intrapresi».

Negli incontri con la Sottocommissione porterete già le vostre proposte su come intervenire o si partirà «da zero»?

Occorre, come detto, tenere conto dell’evoluzione dei dati. Vi sarà quindi innanzitutto un aggiornamento sull’attuale situazione. Inoltre, ora come Consiglio di Stato stiamo ragionando già sul Preventivo 2023. E in questo senso potremo aggiornare la Sottocommissione sull’approccio che il Governo si è dato e sui lavori che abbiamo avviato».

©CdT.ch - Riproduzione riservata