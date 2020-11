Con un nome così evocativo di epici confronti, come quello tra Argante e Rinaldo nella Gerusalemme liberata, lo statista appena scomparso era predestinato a memorabili battaglie, seppure limitate al nostro piccolo Ticino. Nomen omen. Affacciatosi alla politica giovanile già negli anni ’50, dopo un’esperienza in magistratura Righetti subentrò in governo nel 1964 a Franco Zorzi, perito in un incidente sul Basodino. A quell’epoca il Partito aveva già da tempo inaugurato il suo corso progressista grazie alla spinta e al carisma dei leaders dell’ala denominata dei “Democratici” e Righetti si riconobbe fin da subito in quel filone storico e in quell’indirizzo di modernizzazione del Cantone. Per comprendere fino in fondo l’origine delle convinzioni e dei principi che lo ispirarono in tutti gli anni...