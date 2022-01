Dopo tre giorni di dibattito, il Gran Consiglio ha dato luce verde al Preventivo 2022 con 49 sì e 33 no. Prima della votazione finale, il plenum ha approvato le conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione gestione e finanze (relatore il popolare democratico Fiorenzo Dadò). Il messaggio politico è dunque chiaro: le proposte per risanare le finanze pubbliche sono compito del Governo, il quale è chiamato a un’azione più incisiva. Nulla da fare, dunque, per una proposta avanzata dal fronte rosso-verde in Parlamento nel rapporto di minoranza di Ivo Durisch (PS), ossia aumentare il moltiplicatore cantonale dal 97 al 100%. Pure bocciati tutti gli emendamenti proposti da Verdi, Più donne e MPS.

Fiscalità e sgravi

Restando in tema di fiscalità, nel corso della discussione sui conti del DFE, il deputato popolare democratico Marco Passalia ha chiesto lumi sulla situazione in Ticino dopo che l’aliquota sull’utile verrà aumentata attorno al 15%, ossia in linea con il minimo fissato dal G20. «In questo modo il nostro cantone si situerebbe a metà della classifica dell’attrattività per le imprese e – ha rimarcato Vitta – un elemento interessante sarà la tassazione dei manager, ma altri Cantoni possono offrire condizioni migliori delle nostre». Un’affermazione che ha suscitato l’immediata reazione del capogruppo socialista Ivo Durisch: «Se si andrà verso una nuova riforma fiscale a vantaggio dei manager», ha assicurato, «porteremo i cittadini alle urne. Per questi sgravi servono motivazioni concrete ma non ne ho sentite». Vitta ha fatto notare che «alcuni Cantoni stanno mettendo in campo una strategia aggressiva per attirare i manager». Tornando invece alla via da percorrere per il pareggio di bilancio nel 2025, obiettivo dichiarato del Consiglio di Stato, il direttore del DFE ha ricordato che molto dipenderà dalla decisione popolare sull’iniziativa di Sergio Morisoli (UDC) sul contenimento della spesa pubblica. E proprio ieri il Governo ha reso noto che la votazione si terrà il prossimo 15 maggio. In caso di Sì alle urne, ha ricordato il consigliere di Stato, i contenuti dell’iniziativa saranno i paletti di questo percorso. In caso di bocciatura, invece, «la via sarà diversa» e andrà negoziata a livello politico. Replicando a diverse sollecitazioni sul piano di rilancio e sui suoi possibili contenuti, Vitta ha invitato a non usare «impropriamente» questo termine: «Non abbiamo vissuto una crisi strutturale: non credo che l’uscita dalla pandemia vada risolta con piani anticiclici. L’economia si rilancia da sé, noi dobbiamo accompagnare il cambiamento».

Trasporti pubblici

Nella giornata di ieri è pure stato passato in rassegna il DT. Tra i temi trattati anche la questione ambientale. «Il problema non è il dipartimentalismo: il Governo è coeso su questo tema», ha assicurato il direttore, Claudio Zali. «Dobbiamo darci delle priorità e mettere a disposizione le risorse giuste, anche a fronte di giusti appelli a favore del rigore finanziario. Ma qualcosa abbiamo fatto, sia in ambito di trasporto pubblico, con un aumento del 50 percento dei mezzi di trasporto in un anno, sia di sussidi per il fotovoltaico». Sul trasporto pubblico, Zali ha confermato che si sta cercando di recuperare i numeri pre-pandemia. «Ci scontriamo con timori che posso comprendere, legati alla la pandemia. Il bilancio è negativo – ha ammesso – ma non per il potenziamento messo in atto». La stessa questione ambientale non ha mancato di dare il via a un breve ma acceso dibattito anche più avanti. La discussione sulla proposta dei Verdi di istituire un gremio per valutare la situazione climatica ha infatti animato un Parlamento diviso tra chi, soprattutto ecologisti e socialisti, ritiene che l’emergenza climatica sia attuale e chi, Lega e UDC in primis, invita a non lasciarsi andare a «eccessivi allarmismi».

