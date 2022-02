Da tempo ormai in Ticino si discute sulla possibilità di riformare il settore della Giustizia, potenziandolo e migliorando diversi aspetti critici. Negli scorsi mesi il Parlamento ha potenziato la Procura con due nuovi pp, nominando pure quattro segretari giudiziari aggiuntivi e assumendo un segretario generale del Ministero pubblico. Inoltre, ad oggi sul tavolo della politica vi sono pure diverse proposte che guardano al futuro. In primis c’è il progetto «Giustizia 2018» promosso dal Dipartimento delle istituzioni. Ma non solo: anche la Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio sta portando avanti alcune riflessioni sul sistema di nomina dei procuratori pubblici e su altri aspetti che riguardano la Magistratura. Si tratta, però, di cantieri che, prima di giungere a una conclusione, potrebbero richiedere alla politica anni di lavoro. E proprio partendo da questa premessa, il deputato liberale radicale Matteo Quadranti ha depositato una mozione per chiedere interventi di miglioria puntuali, in vista di una riforma più ampia.

Cosa fare?

Ricordando i diversi miglioramenti apportati dal Parlamento in quest’ultimo periodo, Quadranti spiega nell’atto parlamentare che «tutto ciò serve al recupero dei ritardi nella gestione degli incarti al Ministero pubblico e alla migliore gestione di quelli correnti ed entranti. Ma a breve non migliora o risolve alcuni aspetti pratici che potrebbero essere attuati in attesa di riforme e si ritiene risulterebbero utili anche a modifiche legislative avvenute o in vista delle stesse». Tra questi aspetti pratici, il deputato del PLR cita: l’organizzazione interna per cui si era istituita una direzione del Ministero pubblico; l’assenza di una gerarchizzazione e quindi progressione delle carriere interne in base al merito e agli anni di servizio; il clima di lavoro interno e infine il problema delle frequenti partenze dal Ministero pubblico.

Cosa fare, dunque? Secondo Quadranti, a livello giudiziario, «si potrebbe creare una vera e propria formazione e carriera interna», assegnando ai nuovi procuratori pubblici «i casi più facili affinché possano fare gavetta, la cui distinzione non sarebbe determinata dall’entità della pena, quanto piuttosto dalla complessità del caso». «Ci sono alcuni reati - precisa il mozionante -, si pensi in particolare agli errori medici, ma anche agli infortuni sul lavoro, che sebbene non siano punibili con condanne pesanti possono essere complessi da istruire». Al contrario, «ci sono alcuni procedimenti penali che possono concludersi con importanti condanne, ma che dal profilo dell’istruzione sono piuttosto facili in quanto standardizzati: si pensi in particolare a condanne per infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti oppure per ripetuti furti».

Per Quadranti, la competenza di attribuire i casi verrebbe assegnata all’attuale Ufficio del procuratore generale (UPG) e questo sistema «permetterebbe di creare una sorta di specializzazione dei procuratori pubblici negli ambiti di competenza, ciò che aumenterebbe la loro dimestichezza e celerità». Ma oltre a ciò, permetterebbe anche di «fidelizzarli nella misura in cui le casistiche più complesse verrebbero assegnate loro solo dopo alcuni anni di esperienza e quindi è verosimile che la volontà di poter affrontare un procedimento penale più complesso li invogli a non lasciare prematuramente la carica». Il passaggio da un livello all’altro, secondo il mozionante «potrebbe essere stabilito dopo un certo numero di anni di esperienza, in base al merito e a criteri di efficacia ed efficienza».

Nell’atto parlamentare, vengono poi proposte altre misure per dare più «peso» all’UPG. Nel dettaglio, si propone di dare più competenza (tramite regolamenti o direttive) in termini di sorveglianza all’UPG. Quest’ultimo avrebbe formalmente la competenza di formulare preavvisi nella procedura di nomina e/o di revoca. Infine, si propone pure che l’UPG possa, insieme ai magistrati più esperti, allestire schede che standardizzino per quanto possibile i procedimenti penali per creare uniformità nella loro trattazione.

