In futuro, l’Ufficio del veterinario cantonale potrà costituirsi accusatore privato, nei procedimenti penali nei confronti di chi commette reati contro gli animali. Lo ha deciso il Parlamento, che con 59 voti favorevoli, 8 contrari e 5 astenuti ha approvato un’iniziativa in tal senso della deputata Sabrina Aldi (Lega). Come proposto dal rapporto commissionale di Carlo Lepori (PS), non ci sarà un procuratore pubblico specifico per questo tipo di reati.