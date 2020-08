Marco Chiesa, in corsa per la presidenza dell’UDC ci ha aperto la porta di casa. Una chiacchierata a tutto tondo (sfiorando la politica) per passare in rassegna passioni, emozioni e preoccupazioni.

All’esterno la temperatura è canicolare, lui ci attende a casa sua (dove soffia una gradevole aria condizionata), a Ruvigliana per una chiacchierata a pochi giorni da un appuntamento importante, il congresso nazionale dell’UDC. Lui è Marco Chiesa (classe 1974) che, un po’ a sorpresa, si è trovato in pole position per diventare il presidente del primo partito svizzero. La porta si apre, un sorriso, un «benvenuti» e, giocoforza, nessuna stretta di mano. La famiglia Chiesa è rientrata da poco da Lenzerheide, la località grigionese è una meta ricorrente. Poi le presentazioni di rito, a partire dalla...