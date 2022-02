Una riforma del secondo biennio della Scuola media, da attuarsi entro settembre 2023, per migliorare la formazione in uscita dalle scuole medie ripensando l’insegnamento di più materie oltre al tedesco e alla matematica. Insomma, un vero e proprio cambio di paradigma. È questo l’obiettivo del PLR che, dopo la bocciatura parlamentare del credito per la sperimentazione in terza media, ha annunciato l’intenzione di elaborare «una proposta concreta nel corso dell’estate che possa essere discussa, condivisa e consolidata con tutti gli interessati».

Per il PLR – si legge in una nota stampa – «i motori principali della coesione sociale sono due: la scuola e un posto di lavoro». Per questo motivo è importante «che la scuola dell’obbligo non crei delle categorizzazioni penalizzanti per i ragazzi ed è altrettanto essenziale che la formazione possa essere meglio orientata sulle potenzialità dei singoli allievi, così da prepararli al meglio per la formazione post obbligatoria, senza precludere alcun percorso». Insomma, «gli allievi della scolarità obbligatoria devono poter consolidare le conoscenze di base e sviluppare la loro sete di conoscenze, che non è necessariamente univoca». In parole povere, l’orientamento va ripensato in vista dell’accesso al post scuola media, valorizzando competenze e interessi dei ragazzi.

Insegnamento da ripensare

Per quanto riguarda i tanto discussi corsi A e B, il partito chiarisce che l’obiettivo del superamento dei livelli «non è tanto la loro abolizione in sé, ma è migliorare la formazione in uscita dalle scuole medie». La nuova riforma «dovrebbe dunque ripensare l’insegnamento di più materie rispetto alla matematica e al tedesco (le due materie attualmente suddivise in livelli A e B), affinché le singole - nonché nuove - competenze degli allievi possano essere meglio sviluppate». In buona sostanza, «si tratta di orientare parte dell’insegnamento, non tanto tra bravi e meno bravi, ma tra chi lo vuole più rivolto agli aspetti tecnologici e applicativi, e chi invece preferisce il percorso più generalista e di approfondimento dei vari aspetti delle discipline tradizionali».

L’orizzonte temporale, come detto, è settembre 2023 e in questo senso il PLR ritiene che l’annunciata iniziativa popolare della VPOD è un percorso sbagliato per due motivi: le tempistiche della riforma si dilaterebbero e si definirebbe per legge un progetto che, invece, andrebbe prima costruito e condiviso. E proprio in relazione e quest’ultimo punto, i liberali radicali annunciando di voler discutere con il DECS e con le altre forze politiche («sebbene al Partito siano state mosse critiche assolutamente ingenerose e infondate») i contenuti del progetto di riforma, coinvolgendo pure «chi vive quotidianamente la scuola «per giungere a una riforma vera, moderna e convincente».

©CdT.ch - Riproduzione riservata