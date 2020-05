Michele Foletti, dove eravamo rimasti con la politica cantonale? «Eravamo rimasti alle solite scaramucce dei partiti non governativi, mentre gli altri stavano lavorando su messaggi e mozioni. Stavamo per affrontare lo spinoso problema della cassa pensioni, ma credo che ora non sia più politicamente una priorità, nonostante tecnicamente il Parlamento dovrà trovare una soluzione in tempi non biblici, anche perché un referendum non è escluso».

Negli ultimi mesi i politici hanno gestito la crisi da coronavirus seguendo le indicazioni dettate da chi aveva competenza scientifica. L’esercizio può ritenersi riuscito o ha qualche appunto?«Mi sembra riuscito. Evidentemente è stato più facile decretare la chiusura delle attività, piuttosto che cercare di gestire le varie aperture. Sulle riaperture ho qualche...