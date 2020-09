In un’interrogazione al Consiglio di Stato, i deputati socialisti Fabrizio Sirica (primo firmatario), Anna Biscossa, Simona Buri, Nicola Corti e Gina La Mantia chiedono all’Esecutivo «risposte chiare e prospettive credibili ad un problema che rende il Ticino un cantone assolutamente inadeguato nella presa a carico dei minorenni». A preoccupare gli interroganti, in buona sostanza, è il collocamento di ragazze e ragazzi minorenni presso cliniche psichiatriche o in strutture fuori dal territorio cantonale. «Nonostante l’ottimo lavoro di medici e infermieri, così come di tutti i professionisti delle reti sociali di questi utenti, le cliniche non sono i luoghi adeguati ad accogliere l’utenza minorenne, che dovrebbe invece essere ospitata in un luogo idoneo e con competenze professionali specifiche. Purtroppo, un tale servizio in Ticino per minorenni non esiste», rimarcano Sirica e cofirmatari.

A detta degli interroganti, la situazione nel nostro cantone sta peggiorando e «vi è un’urgente e grave lacuna da colmare nella socialità». Oltre a ricoveri di minorenni alla Clinica psichiatrica cantonale (CPC), si legge nell’atto parlamentare, «ci sono casi di collocamento di minori in reparti chiusi di cliniche private. Alcuni dei minorenni sono “parcheggiati” da mesi e mesi in CPC, non per colpa dei professionisti ma a causa dell’assenza di alternative. Questi giovani si trovano senza nessuna prospettiva di collocamento e progettualità, a causa di strutture indisposte (per complessità delle situazioni e per competenze in équipe) ad accoglierli».

Questi minorenni con difficoltà - concludono gli interroganti - «necessitano spesso una presa a carico terapeutica da un punto di vista psicologico». In Ticino «vi è la presenza di una sola comunità terapeutica che offre soltanto una decina di posti e il risultato è che molti minorenni ticinesi devono venir collocati in strutture del nord Italia». Quest’ultima è una soluzione «che comporta un brusco distacco dal territorio con evidenti ripercussioni anche nelle relazioni interpersonali, oltre che un aggravio di spesa per le casse cantonali».

Sirica e cofirmatari chiedono pertanto al Consiglio di Stato di esprimersi sulla situazione attuale e sull’adeguatezza del sistema di presa a carico e di messa in protezione dei minorenni.

©CdT.ch - Riproduzione riservata