Sergio Morisoli, il promotore dell’iniziativa datata 24 settembre 2012 e volta al l’introduzione del principio di sussidiarietà nella Costituzione accettata oggi in votazione popolare, è al settimo cielo: «È una delle mie vittorie politiche più belle» spiega il capogruppo UDC. «Dopo così tanti anni di discussioni e dibattiti, finalmente la sussidiarietà è stata ancorata alla Costituzione cantonale. Non è stato facile, e il risicato risultato delle urne lo conferma. Un tema di non facile comprensione, poco affascinante se vogliamo. Eppure, si tratta di un articolo molto importante».

Dal canto suo Graziano Pestoni, uno dei contrari alla modifica costituzionale, è evidentemente di tutt’altro avviso. «Speriamo che con questa modifica non si apra la strada alle privatizzazioni» sostiene il segretario dell’Associazione per la difesa del servizio pubblico. «Non è stato facile spiegare bene cosa c’era in ballo e il tema, di conseguenza, non ha attirato la popolazione. Un peccato, anche se il risultato finale da un certo punto di vista mi conforta visto lo scarto molto ridotto».