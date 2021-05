Sono passate 24 ore dalla clamorosa nomina di Nadia Ghisolfi a seconda Vice Presidente del Gran Consiglio. Clamorosa non tanto per la figura della deputata, tra le più esperte dell’intero parlamento cantonale, quanto per il modo in cui è stata eletta, dopo l’autonomina che ha di fatto smentito la scelta del suo partito, il quale aveva candidato Maddalena Ermotti-Lepori al suo posto.