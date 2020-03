Michela Ris (PLR), relatrice del rapporto di maggioranza che chiedeva di bocciare l’iniziativa, ha evidenziato alcune problematiche legate alla proposta. Innanzitutto ha fatto notare come nelle ultime elezioni cantonali una grandissima maggioranza dei candidati avesse il casellario giudiziale immacolato, e quindi un controllo in questo senso rappresenterebbe solo maggiore burocrazia. Ha poi evidenziato che anche un cittadino svizzero senza doppia nazionalità potrebbe aver commesso un reato all’estero, e questo pone problemi di parità di trattamento.

Niente da fare dunque per rapporto di minoranza di Andrea Censi (Lega dei Ticinesi) che proponeva in alternativa un controprogetto all’iniziativa, secondo il quale i candidati avrebbero dovuto presentare un’autocertificazione per indicare di non avere a proprio carico condanne inflitte all’estero. L’obiettivo di un’autocertificazione, ha spiegato Censi, era di permettere al candidato di essere trasparente con l’elettore e alle autorità di sanzionarlo se avesse dichiarato il falso.