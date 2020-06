«Niente da rimproverare ai consiglieri di Stato»

Ancora niente da fare per il gruppo MPS sul «caso pensioni» dei consiglieri di Stato. La Commissione della gestione, firmando all’unanimità un rapporto di Bixio Caprara, ha nuovamente confermato quanto già deciso dal Gran Consiglio nel febbraio del 2019. In sostanza, nel rapporto viene ribadito che non si può rimproverare alcunché agli attuali ed ex consiglieri di Stato e non ci sono quindi i presupposti per promuovere una pretesa di risarcimento nei loro confronti.

Dopo il voto del Gran Consiglio nel febbraio dello scorso anno, lo stesso MPS un anno più tardi, il 3 febbraio, ha infatti inoltrato nuovamente una pretesa di risarcimento nei confronti di otto attuali ed ex consiglieri di Stato. Nell’atto parlamentare il gruppo ribadiva la sua contrarietà «all’ennesimo privilegio» per i membri...