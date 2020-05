«Una rinuncia che più sbagliata non si può». Il PLR commenta così la decisione del Consiglio di Stato di annullare gli esami di maturità. In una nota il partito di Bixio Caprara spiega che «gli studenti meritavano uno sforzo, senza se e senza ma», evidenziando che si tratta di «un segnale molto grave, soprattutto verso quella scuola pubblica, che tanto - a parole - si vuole migliorare».

Secondo il PLR è «una scelta incoerente, rispetto all’importanza di riaprire le scuole quale segnale importante verso i nostri giovani», «sbagliata, visto che gli esami di maturità non sono un semplice rito, ma una tappa fondamentale nel percorso formativo che costituisce un’esperienza per gli studi futuri», ma anche «pigra, perché gli esami si sarebbero potuti svolgere in modalità particolari e tenendo conto in modo adeguato delle regole sanitarie di protezione». Infine, la decisione è definita «ideologica», e «deriva da una concezione lassista della scuola».