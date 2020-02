In sostanza, ha spiegato Galusero al Corriere del Ticino, manca la massa critica necessaria. «Abbiamo sentito il procuratore generale Andrea Pagani, secondo cui non ci sono in numeri per crearla. Quando è entrato in carica ha riorganizzato la Magistratura che ora risponde in modo efficiente. Come riferimento per questi casi sono stati designati i procuratori pubblici Chiara Borelli e Daniele Galliano». Il pg ha pure evidenziato come in cinque anni ci siano stati 35 procedimenti penali per reati nel campo del lavoro, 3 dei quali avvenuti tra ottobre e gennaio 2019.