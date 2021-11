Il Ticino non ha bisogno di un Ente cantonale per lavori di utilità pubblica. È quanto ha deciso il Gran Consiglio, che oggi ha bocciato con 55 voti (PLR, Lega dei Ticinesi, PPD, UDC) a 25 (PS, Verdi, MPS, Più Donne, PC), l’iniziativa presentata nel 2015 da deputato Raoul Ghisletta (PS). Due gli astenuti: Lorenzo Jelmini e Giovanni Berardi (PPD).

L’atto parlamentare puntava alla creazione di un organo cantonale volto all’inserimento «in attività socialmente utili delle persone attualmente non ricollocabili nel mercato del lavoro». La disoccupazione di lunga durata, ha sottolineato l’iniziativista nel corso del dibattito, «è un flagello che porta con sé gravi conseguenze: nega dignità all’individuo e lo emargina, portando inoltre costi importanti al Cantone. Una realtà che, in assenza di dati precisi, si cerca di nascondere».

Relatore per il rapporto di maggioranza (contrario all’iniziativa), Giorgio Galusero (PLR) ha dal canto suo evidenziato quanto fatto finora dal Governo cantonale: «La strategia messa in atto nel 2019 rappresenta un passo fondamentale. Bisogna quindi attendere la fine della fase sperimentale (prevista per il 2025, ndr) e solo a quel punto valutare quale strada seguire». Insomma, quanto fatto in questi anni dal Consiglio di Stato è sufficiente, e non è quindi necessario creare un Ente cantonale ad hoc.

Pur «salutando gli sforzi intrapresi» dal Governo, la relatrice del rapporto di minoranza Gina La Mantia ha invece sottolineato come alcune categorie di persone non siano abbastanza tutelate dalla nuova strategia cantonale, persone che «cadono fra le maglie dei percorsi offerti». Sempre ritenendo l’Ente uno «strumento non adeguato al combattimento del fenomeno», la minoranza, pur respingendo anch’essa l’iniziativa, proponeva un «monitoraggio specifico per le persone disoccupate in lunga durata, con particolare attenzione alla situazione delle donne, vittime più spesso colpite dalle conseguenze della pandemia».

Misura questa che il Gran Consiglio non ha ritenuto necessaria: come spiegato anche dal consigliere di Stato Raffaele De Rosa, la strategia attuale permette già non solo il «monitoraggio della rete, ma anche dei progetti individuali, oltre che degli organizzatori con la verifica dell’attività».

