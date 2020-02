Il direttore del Dipartimento delle istituzioni ha spiegato che l’annullamento è stato proposto dalla direttrice della Divisione in quanto tra le 22 persone che si erano candidate «non è stata trovata una figura idonea». La direttrice - ha affermato Gobbi - ha optato «per dei requisiti non giuridici per far fronte alle esigenze della Divisione». Pertanto, «il Consiglio di Stato ritiene che il profilo scelto sia adatto» e non darà seguito alla richiesta dell’MPS di annullare la suddetta nomina.