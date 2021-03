«Caro PPD, volevamo dirti che nonostante tutti i tentativi di farti passare per quello che non sei, l’amore e l’attaccamento verso di te non è mai diminuito». È con un’accorata lettera del vicepresidente Giorgio Fonio che si è aperto il congresso cantonale online del PPD. Una lettera rivolta al partito, appunto, che ha toccato il tema del disamoramento interno («anche tra di noi vi è poi una certa ingratitudine nelle relazioni che ci legano: quanti amici hai visto passare in questi anni che dopo averti fatto credere di essere diventato il loro migliore amico hanno poi scelto di uscire con altri senza pensarci troppo?») ma ha anche gettato uno sguardo alle imminenti elezioni comunali.

La decadenza culturale

I lavori sono poi entrati nel vivo con il discorso del presidente Fiorenzo Dadò. Parole seguite in diretta da circa 200 simpatizzanti, e che hanno avuto quale filo conduttore – inevitabilmente – i pesanti effetti della pandemia non solo sul settore sanitario, ma anche sulla democrazia. «Una politica e dei politici che desiderano essere all’altezza del proprio ruolo, di fronte allo stravolgimento delle più elementari certezze, non solo sanitarie ed economiche ma anche psicologiche e sociali, e dei principi democratici che questa pandemia ha messo fatalmente a nudo, non può illudersi e illudere che tutto rimarrà come prima» ha detto Dadò. «Il futuro è e sarà positivo solo se ci attiviamo, e questo non succederà se non collaboreremo e ci daremo da fare tutti assieme. È quindi utile dare una rispolverata alle radici culturali, ricordandoci anche da dove arriviamo, dai borghi e dai villaggi semplici del nostro amato Ticino». Di fronte all’incertezza e a «una preoccupante decadenza culturale», il presidente ha poi citato il saggio-denuncia La civiltà dello spettacolo del premio Nobel Mario Vargas Llosa. «Una lucida analisi della barbarie culturale nella quale stiamo scivolando, che dovrebbe preoccupare chiunque si occupa come noi di politica e, più in generale, chi ha a cuore la società». Nel saggio di Vargas «emerge implicitamente un forte incitamento al fare, al contrastare il degrado e a mettere assieme le forze tra persone ragionevoli, affidandosi ai nostri legami con il passato, indispensabile per capire il presente e provare a interpretare il futuro, e quindi a risolvere i problemi». Senso di responsabilità e senso delle istituzioni, dunque, come ha riassunto Dadò: «Il PPD ha avuto e ha ancora un’importante responsabilità nella conduzione del Paese, e questo significa rimettere in chiaro il vero significato e al centro del dibattito pubblico, l’interesse collettivo e il bene comune, che devono essere il motore principale di chi fa politica e dei partiti».

Gli interrogativi aperti

Prima della conclusione, il presidente ha poi ricordato Flavio Cotti, «amico e presidente emerito della Confederazione». Un ricordo sentito, anche attraverso alcune immagini significative della luminosa carriera politica di Cotti. Dadò ha in seguito voluto riportare il discorso all’oggi, alle conseguenze della pandemia. Critiche sono state rivolte anche alla gestione, all’acquisto, all’omologazione e alla distribuzione dei vaccini e dei test rapidi, «interrogativi aperti e che vanno chiariti». Il presidente in conclusione non ha risparmiato le istituzioni: «Nel corso della primavera dello scorso anno, quando fu decretato lo Stato di necessità per parecchie settimane, sono venuti a mancare alcuni doverosi controlli democratici sulle decisioni di privazione delle libertà e spesa pubblica, sia in Ticino che a livello federale. A tal proposito in Gran Consiglio dovremo affrontare questo aspetto di grande importanza, grazie ad una mozione di Maurizio Agustoni, mentre in giugno saremo chiamati come cittadini ad esprimerci sulla legge federale COVID-19».Dadò, dopo aver citato l’esempio di alcuni governi che hanno sospeso lo stato di diritto in nome dell’emergenza, ha quindi esortato «a non abbassare la guardia , in quanto la democrazia è un bene assoluto che non si ferma ai confini del nostro giardino e non vorremmo che anche in Svizzera, che segue spesso supinamente l’Europa, qualcuno si lasci prendere la mano». È stato sollevato infine il tema del disagio giovanile. «Per cercare di far fronte alla richiesta di aiuto dei nostri ragazzi che, con i colleghi Nicola Corti e Sabrina Aldi, abbiamo inoltrato una mozione per chiedere al Governo di riunire al più presto ad un tavolo tutte le forze e le competenze di cui disponiamo».

©CdT.ch - Riproduzione riservata