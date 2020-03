Il coronavirus tocca anche le scuole ticinesi. Dopo un primo caso alla Scuola d’arti e mestieri di Bellinzona, ieri si è saputo anche di un secondo contagio alle medie di Canobbio. «Non possiamo esimerci dal sollecitare il Consiglio di Stato a prendere delle decisioni forte e serie nell’interesse della collettività, non è il più il momento di tentennare», scrivono alcuni granconsiglieri leghisti (primo firmatario Daniele Caverzasio) in un’interpellanza al Governo.

«La situazione che si è venuta a creare in Ticino a causa del coronavirus è delicata e preoccupante. Negli ultimi giorni le persone positive al virus sono aumentate esponenzialmente superando i 100 casi (i casi non dichiarati saranno almeno il doppio o il triplo), ben un terzo di quelli verificatisi in tutta la Svizzera. Di certo la vicinanza con la Regione Lombardia non aiuta, come pure l’afflusso giornaliero di ben 70mila frontalieri provenienti dalle zone rosse, e tra questi molti docenti», scrivono. Per poi aggiungere: «Per questo motivo chiediamo l’immediata chiusura degli istituti scolastici ticinesi».

«Siamo consapevoli - proseguono - che questo virus va a colpire prevalentemente le fasce più deboli, ovvero i nostri anziani (la nostra gente), tuttavia i giovani sono giornalmente a contatto con i propri genitori, che a loro volto lo sono con i nonni. Se contraggono il virus di conseguenza infetteranno i propri genitori e infine i nonni che potrebbero non avere le difese immunitarie sufficienti per far fronte alla malattia. Contrarre il virus mentre si è a scuola è un rischio reale, ricordiamo che negli scorsi giorni si è registrato un primo caso presso la SPAI di Bellinzona con un allievo infettato e un altro presso l’asilo di Novaggio, dove una maestra è risultata positiva al test. Questi fatti creano una legittima preoccupazione tra la popolazione. Preoccupazione alla quale va data una risposta concreta».

«Considerato quanto sopra, preso atto delle dichiarazioni di molti sindaci ticinesi preoccupati per la non chiarezza in questo ambito, ritenute le varie prese di posizione a mezzo stampa di genitori preoccupati che chiedono a gran voce la chiusura delle scuole, le diverse petizioni, tra queste quella online per chiudere gli istituti scolastici e che ha già superato le 7.500 firme», i deputati della Lega chiedono se l’esecutivo non ritenga opportuno chiudere immediatamente le scuole, se sia fattibile attivare un sostegno alle famiglie che dovranno rinunciare a lavorare per stare a casa con i propri figli, se c’è la possibilità di attivare un programma «di scuola a distanza» e, infine, come si potrebbero recuperare le lezioni in caso di chiusura temporanea degli istituti.

