Preoccupazioni sono state espresse anche per quanto riguarda alcuni casi particolari, da un evento limitato a 100 persone che ha finito per ospitarne oltre quattro volte tante e la situazione degli allenamenti in palestra che vedono coinvolti sport che implicano uno stretto contatto tra i partecipanti (come ad esempio lo judo). Anche alla luce della «non decisione» del Consiglio federale, per il momento si andrà avanti con le misure attualmente in vigore, ma non sono esclusi dei correttivi qualora la curva dei contagi dovesse risalire troppo in fretta.