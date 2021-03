Via libera alla «revisione Airbnb» della legge turistica ticinese. Il Gran Consiglio ha adottato il nuovo testo che regolerà le modalità di incasso della tassa di soggiorno e della tassa di promozione. Il tema, lo ricordiamo, era stato sollevato nel marzo 2018 anche in una mozione di Tiziano Galeazzi (UDC, primo firmatario), Matteo Quadranti (PLR) e Sara Beretta Piccoli (già deutata PPD) che chiedeva di regolamentare le attività Airbnb.

«Il settore andava regolamentato. Non tanto nell’ottica di ottenere più tasse turistiche, ma per garantire una concorrenza leale, così come gli standard di sicurezza e qualità. Chi offre un alloggio ai turisti deve essere registrato e in regola con le tasse turistiche. Ricordo inoltre che vi è anche l’obbligo di notificare l’ospite alla polizia cantonale», ha spiegato il direttore di Ticino Turismo Angelo Trotta.