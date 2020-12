Tramite un’iniziativa generica, le deputate dell’UDC Roberta Soldati e Lara Filippini chiedono di introdurre, tramite una modifica della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), l’obbligatorietà di fare capo ad un assessment esterno per la nomina dei magistrati.

Come noto, nel sistema attuale la competenza per l’elezione dei magistrati è demandata al Gran consiglio sulla base di un Rapporto allestito dalla Commissione di giustizia e diritti sottoposto al plenum. Le nuove candidature vengono sottoposte alla Commissione di esperti, la quale formula un preavviso scritto all’attenzione della Commissione di giustizia e diritti. La LOG prevede che la Commissione di esperti possa raccogliere informazioni sui candidati o fare capo a consulenze esterne. Secondo le iniziativiste, «se da una parte la valutazione delle conoscenze giuridiche e l’esperienza professionale maturata nel corso degli anni dai candidati può essere esaminata in funzione del curriculum, diplomi, certificati e mediante una raccolta di informazioni presso i precedenti datori di lavoro o autorità, la valutazione delle attitudini personali è certamente più laboriosa e specifica».