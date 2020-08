Il presidente uscente Daniel Grumelli ha deciso di non sollecitare un nuovo mandato al fine di dare un nuovo slancio giovanile alla sezione, e per concentrarsi sulle sue attività nella sezione UDC di Monteceneri. Nel suo rapporto di chiusura Grumelli ha elencato i passi avanti fatti dai Giovani UDC nel ritagliarsi un proprio spazio nella politica cantonale: «Siamo un partito in crescita. Negli ultimi 4 anni abbiamo quasi duplicato il numero di membri, e siamo stati protagonisti nella politica giovanile cantonale: la campagna per Prima i nostri, quella contro la nuova legge dei casinò, la raccolta firme per l’iniziativa per la limitazione e da ultimo le comunali, poi annullate, dove avevamo portato ben 30 giovani a candidarsi, battendo per numero Giovani Socialisti, Giovani Verdi e Giovani Leghisti».