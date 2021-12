«Obbligo vaccinale, il problema sta nella sua applicazione»

Manuele Bertoli, iniziamo con una domanda forse banale, ma essenziale. Che anno è stato quello alle spalle per il presidente del Consiglio di Stato?«Un anno impegnativo, come lo è stato per tutta la popolazione. Prima le chiusure, poi le timide e poi più convinte riaperture, l’organizzazione impegnativa della vaccinazione, un’estate tutto sommato tranquilla e poi il ritorno della nuova ondata di contagi e ospedalizzazioni. Tutto questo solo sul fronte della pandemia, senza contare comunque tutto il resto».

E per l’uomo Manuele Bertoli?«Faccio fatica a separare la funzione dalla vita privata, anche perché la funzione è piuttosto totalizzante. Abbiamo tutti voglia di normalità, che però fatica ad arrivare, anche se alla fine è certo che vinceremo noi e non il virus».

La pandemia è stata la tela...