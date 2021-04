Occupazione, formazione e fiscalità. Sono questi i temi che secondo il gruppo del PLR in Gran Consiglio devono tornare al centro dell’agenda politica e parlamentare ticinese. La priorità, si legge in una nota stampa firmata dalla capogruppo Alessandra Gianella, deve essere proprio «la difesa e la creazione dei posti di lavoro».

«L’emergenza sanitaria ha costretto anche i partiti a modificare i propri programmi politici. Se la salvaguardia dei posti di lavoro è stata centrale nell’affrontare la fase acuta della crisi è ora venuto il momento di tornare a costruire un Ticino innovativo e fiscalmente attrattivo affinché si torni a creare impieghi di qualità e venga stimolata l’imprenditorialità», si legge nella nota. «In questo senso, oltre a sostenere progetti già in atto come lo Swiss Innovation Park, il PLR insisterà affinché il Ticino diventi a tutti gli effetti un polo di competenza nazionale per la ricerca anche attraverso l’obiettivo di dotare il cantone di un ospedale universitario capace di attirare competenze ed eccellenze, ma anche di dare nuove prospettive occupazionali ai ticinesi». Allo stesso modo, «la sfida climatica e ambientale sta aprendo enormi opportunità per il nostro Paese, che dobbiamo sfruttare anche a livello cantonale puntando su infrastrutture e tecnologie che permetteranno di raggiungere un’autosufficienza energetica. Un cantiere “del secolo” che dovrà garantire impieghi qualificati in Ticino e per i residenti».