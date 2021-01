«Nuove misure per una nuova situazione», è questo il titolo del comunicato diffuso dal comitato del sindacato OCST-Docenti. Preso atto del diffondersi in Svizzera della nuova variante del coronavirus, (verosimilmente più contagiosa anche presso le fasce giovanili) e delle decisioni del Consiglio federale, che ha introdotto l’obbligo del telelavoro pur mantenendo per ora la scuola in presenza, il sindacato ha chiesto al DECS di «annullare immediatamente o quantomeno di ridurre allo stretto indispensabile i colloqui in presenza tra genitori e allievi, in particolare in occasione della consegna delle pagelle semestrali nelle scuole elementari, che sta avvenendo in questi giorni, sostituendoli con colloqui on-line». Questo, sottolinea OCST-Docenti, per «tutelare la salute degli insegnanti, che saranno progressivamente più esposti al rischio di contagio sul posto di lavoro, e per continuare a garantire l’accudimento degli allievi e la maggiore qualità dell’insegnamento in presenza rispetto a quello a distanza».