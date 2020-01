Il Movimento per il socialismo (MPS) ha consegnato oggi alla Cancelleria dello Stato le 7.352 firme raccolte dall’iniziativa «Rispetto per i diritti di chi lavora! Combattiamo il dumping salariale e sociale!».

Questa «iniziativa bis», lo ricordiamo, è stata presentata lo scorso ottobre, a tre anni dalla bocciatura dell’iniziativa «Basta con il dumping salariale in Ticino» con il 52,7% di voti contrari e dall’accoglimento del relativo controprogetto del Consiglio di Stato che prevedeva misure meno incisive e meno costose. In sostanza il testo chiede la notifica all’autorità di controllo di ogni nuovo contratto di lavoro (così come ogni disdetta), il potenziamento dell’Ispettorato del lavoro nella misura di un ispettore ogni 5’000 persone attive, la creazione di una sezione dell’Ispettorato che indaghi le discriminazioni di genere e la pubblicazione di una statistica periodica dei salari e delle condizioni di lavoro.