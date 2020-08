Le recenti notizie in merito al presunto «clima di lavoro insostenibile» all’interno dell’antenna ticinese del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) non sono passate inosservate alla politica.

Stando ai deputati Giorgio Fonio (PPD) e Boris Bignasca (Lega), «denunce simili non possono che minare la tranquillità di chi ritiene che la lotta alla criminalità organizzata, sia una delle principali priorità del nostro Paese». Per questo, i due granconsiglieri hanno inoltrato un’interrogazione in cui chiedono al Governo se non sia «preoccupato» da questa situazione, «che potrebbe precludere inchieste importanti nella lotta alla criminalità economica in Ticino e Svizzera».