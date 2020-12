No, dopo le vacanze natalizie lo spostamento d’orario deciso dal DECS ad inizio novembre per le scuole medie superiori (i quattro licei e la Commercio di Bellinzona) non sarà più in vigore. Lo ha annunciato questo pomeriggio il direttore del DECS Manuele Bertoli rispondendo a un’interpellanza della deputata dell’MPS Angelica Lepori Sergi.

«Si tratta di una misura temporanea», ha precisato Bertoli, «e non sarà in vigore dopo la pausa natalizia. Gli effetti di questa misura sono stati parzialmente positivi, e parzialmente hanno spostato il problema». Ma soprattutto, ha aggiunto il direttore del DECS, non sarà più in vigore perché dal 13 dicembre, con l’entrata in vigore del nuovo orario nazionale, «sono cambiate diverse cose per il trasporto pubblico e per tanti studenti. La qualità del trasporto è nettamente cambiata, sia in termini di tempo che di potenzialità» riducendo così il sovraffollamento.

Bertoli ha inoltre aggiunto che «il Ticino non ha mai ipotizzato una chiusura anticipata delle scuole» prima delle vacanze natalizie e che la Conferenza cantonale dei direttori dell’educazione pubblica - riunitasi in mattinata in videoconferenza - ha chiesto al Consiglio federale di non toccare la scuola quando domani prenderà nuove decisioni per contrastare la pandemia. Insomma, dal Consiglio di Stato nessuna intenzione di anticipare le vacanze o ritardare l’apertura.

