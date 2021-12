Si è tenuto questa mattina a Mezzana l’incontro dei membri dell’Ufficio presidenziale e del Comitato direttivo della Comunità di lavoro Regio Insubrica. Diversi sono stati i temi di stretta attualità rilevanza per il territorio passati in rassegna. Nello specifico, fa sapere Regio Insubrica in un comunicato, le parti si sono dapprima reciprocamente aggiornate circa l’attuale situazione sanitaria e le misure intraprese per la gestione dell’emergenza COVID-19, in particolare nella regione insubrica, informandosi sui rispettivi provvedimenti in vigore e previsti.