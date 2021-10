Le proposte messe in consultazione dal Consiglio federale sul certificato COVID convincono solo in parte il Ticino. Nella sua risposta, il Consiglio di Stato spiega infatti di condividere l’idea secondo cui allentare ora l’uso del pass «comporterebbe eccessivi rischi per il sistema sanitario». Soprattutto osservando quando accaduto in altri Paesi con un tasso vaccinale simile al nostro: «Dopo una riapertura generosa, si è vista una crescita rapida dei casi e una pressione molto forte sulle strutture ospedaliere». Tuttavia, il Governo contesta gran parte delle modifiche che Berna vorrebbe introdurre per l’ottenimento del pass. «Alcune di esse - osserva - sono perlomeno discutibili dal profilo scientifico ed epidemiologico».

Anticorpi, ma quanti?

Nel dettaglio, non convince l’idea di concedere il certificato alle persone che presentano un test che dimostri la presenza di anticorpi. «Ad oggi - scrive il Governo - non sono noti i correlati di protezione. Non esiste né un tasso di anticorpi da ritenere realmente protettivo, né un valore soglia che determina una durata di protezione di 90 giorni». Ammettere che «un semplice dosaggio positivo degli anticorpi» possa essere sufficiente per garantire una protezione dalla malattia, quindi, «non si giustifica». Non solo. Il Consiglio federale non ha fissato una soglia di riferimento. E questo «rischia di determinare una grande incertezza» e «potenzialmente prassi differenti tra i Cantoni, tra coloro che ammettono ogni valore e chi richiede invece tassi più elevati».

Una via di mezzo

Non trova appoggio neppure l’idea di prolungare la validità del pass - da 6 mesi a un anno - per le persone guarite: «Chi si è infettato 6 (o addirittura 9-10 mesi fa) ha avuto una infezione con un virus diverso da quello più contagioso e pericoloso attualmente circolante (la variante Delta) e non è quindi detto che la protezione continui ad essere valida per altri 6 mesi». Sarebbe meglio, secondo l’Esecutivo, estendere la validità del certificato di guarigione per 3 mesi (9 in totale), «aspettando ulteriori dati sul tasso di reinfezione e di ospedalizzazione di questi gruppi di popolazione».

Chi non può vaccinarsi e testarsi

Per quanto riguarda invece la possibilità di rilasciare il pass anche alle persone che non possono essere vaccinate e testate, il Governo ritiene che «non ci sono alternative, ma vediamo un grande rischio di abuso». Quindi si chiede a Berna di chiarire «con un elenco preciso ed esaustivo» i motivi medici per cui una persona non può essere vaccinata e testata. Allo stesso modo, non convince l’idea di fornire il documento a tute le persone «per le quali vi è una chiara controindicazione medica alla vaccinazione». «Sono a rischio sia di trasmettere, sia di contrarre la malattia», evidenzia l’Esecutivo. Un rischio che «sarebbe accettabile se nelle manifestazioni fossero presenti solo pochi casi». Anche qui, inoltre, esiste «un grande rischio di abuso» e i motivi che impediscono la somministrazione del preparato «devono essere illustrati in una lista esaustiva e valutati in maniera molto restrittiva».

I vaccini dell’OMS

Via libera, invece, alla proposta di estendere il rilascio del pass COVID ai turisti vaccinati con uno dei preparati autorizzati dall’OMS. «È un’ulteriore eccezione», fa notare il Governo. Ma «a fronte dell’andamento epidemiologico può comunque essere condivisa, in un’ottica di ponderazione degli interessi anche del settore turistico invernale, urbano e congressuale». Tuttavia, si tradurrebbe in un «gravoso ulteriore onere che andrà a ricadere sui Cantoni, soprattutto quelli con il maggior afflusso di turisti extraeuropei».

