Il 20 ottobre scorso Il Gran Consiglio aveva approvato il progetto di riforma delle pensioni per i futuri membri del Governo. La prima novità della riforma riguarda il fatto che in futuro anche i «ministri» saranno affiliati all’Istituto di previdenza del Cantone (IPCT) - come oggi avviene per tutti i dipendenti dello Stato - e non godranno quindi più di un trattamento particolare. Con la riforma lo stipendio netto dei Consiglieri di Stato resterà sostanzialmente invariato (circa 230.000 franchi), mentre quello lordo sarà aumentato per comprendere le trattenute salariali (in particolare, ovviamente, i contributi previdenziali). L’attuale sistema pensionistico - indipendentemente dall’età del «ministro» - prevede il versamento di un vitalizio (pagato dallo Stato) dal momento in cui un consigliere di Stato lascia la carica. Con la riforma, invece, è prevista una «indennità di uscita» (se il consigliere ha meno di 55 anni), oppure una rendita ponte (se ne ha più di 59). I membri del Governo che lasceranno la carica tra i 55 e i 59 anni potranno invece scegliere tra una di queste due opzioni. L’ammontare della buona uscita così come della rendita ponte dipenderà dagli anni in carica. In ogni caso, però, non potrà superare i 750.000 franchi per l’indennità di uscita (270% dell’onorario lordo), oppure i 133.111 franchi all’anno per quella ponte. La riforma prevede infine una soluzione anche per un altro tema molto dibattuto: i rimborsi spese dei membri del Governo. In futuro sarà il Consiglio di Stato a proporre le voci di spesa da includere nel rimborso forfetario stabilendo l’importo, e spetterà poi all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio esaminare la proposta e, se condivisa, approvarla.