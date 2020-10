Sì, salvo clamorosi ribaltoni, se il compromesso sulle «pensioni dei ministri» trovato martedì in Commissione della gestione sarà approvato dal Parlamento, il Partito socialista (PS) ritirerà l’iniziativa «Basta privilegi per i consiglieri di Stato». La decisione è stata presa (indirettamente) dal Comitato cantonale del PS, che all’unanimità ha dato mandato diretto alla direzione del partito e al Gruppo parlamentare per decidere, appunto, in merito al ritiro dell’iniziativa. Insomma, al momento la strada verso il sì del Legislativo al compromesso sugli aspetti previdenziali dei consiglieri di Stato sembra spianata. Non del tutto, però. Proprio ieri, il Movimento per il socialismo (MPS) ha invece annunciato che «si opporrà con tutti i mezzi a questa soluzione; se necessario, e anche da solo, ricorrendo all’arma del referendum». Per l’MPS, in estrema sintesi, il compromesso mantiene, in altro modo, i «privilegi» concessi ai membri dell’Esecutivo.

Tornando invece al Comitato del PS, durante il discorso iniziale, la co-presidente Laura Riget è tornata sul risultato molto importante ottenuto durante le scorse votazioni federali, volgendo poi lo sguardo al prossimo appuntamento con le urne del 29 novembre, quando il popolo si esprimerà su due iniziative sostenute dai socialisti: l’iniziativa contro i commerci bellici e l’iniziativa sulle multinazionali responsabili. «Possiamo anche in questo caso ottenere dei risultati importanti, ma per fare ciò abbiamo bisogno del vostro aiuto», ha rimarcato la co-presidente, invitando i presenti ad attivarsi come fatto in settembre. Dal canto suo, il co-presidente Fabrizio Sirica ha invece volto lo sguardo alla stretta attualità cantonale, definendo il mese di settembre come un «mese nero per la credibilità delle istituzioni del nostro cantone». In particolare, Sirica ha criticato tre episodi puntuali: l’atteggiamento del Dipartimento delle istituzioni sul caso dei permessi per stranieri; «il teatrino fatto di fughe di notizie, ombre, dubbi e di ricerca di scandali quotidiani» sulla questione della Magistratura; e infine il «grottesco dibattito» avvenuto in Gran Consiglio a proposito del voto per istituire una Commissione parlamentare d’inchiesta che avrebbe dovuto fare luce sul caso dell’ex funzionario del DSS condannato per coazione sessuale. Tre episodi che, ha sottolineato più volte Sirica, non hanno fatto altro che minare la credibilità delle istituzioni. In questo senso, ha rimarcato, «il nostro atteggiamento dovrà essere fondato sulla credibilità degli argomenti e non dovrà mai sfociare in strumentalizzazioni». Detto con uno slogan, ha concluso: «Sempre popolari, mai populisti».