«Un segnale di fiducia e di sostegno al settore». Potremmo riassumere così, utilizzando le parole del direttore del DFE Christian Vitta, la decisione del Gran Consiglio che a larghissima maggioranza ha dato luce verde a un contributo di 42 milioni di franchi per il quadriennio 2022-2025 a favore del turismo ticinese. Di questi, 18 milioni andranno a sostenere gli investimenti strutturali e 24 per finanziare le attività di promozione svolte dall’Agenzia turistica ticinese (ATT).

Solo tre contrari

Nessuna sorpresa, dunque. Il contributo è stato avallato quasi all’unanimità (72 sì, 3 no e 6 astensioni), con il plenum che ha riconosciuto la capacità del settore di riprendersi e rilanciarsi dopo le iniziali incertezze e le nubi nere all’orizzonte portate dalla pandemia. «La sfida per futuro sarà mantenere sul territorio i turisti confederati che hanno scoperto o riscoperto il Ticino, soprattutto ora che con le frontiere riaperte si riprende a viaggiare», ha sottolineato Alessandra Gianella (PLR), co-relatrice del rapporto commissionale favorevole ai due crediti. E oltre alla clientela locale, le ha fatto eco il co-relatore Maurizio Agustoni (PPD), bisognerà far tornare anche quella internazionale. «Speriamo che questo contributo possa essere un valido sostegno per l’offerta turistica locale». In aula è stato fatto notare che l’importante numero dei pernottamenti registrato in questi due anni è da ricondurre alla chiusura delle frontiere e alla limitazione dei viaggi all’estero, ma a questo proposito Vitta ha evidenziato che il turismo ha saputo cogliere le opportunità dopo le prime, incerte settimane segnate dalla pandemia. «Il settore ha certamente beneficiato della chiusura delle frontiere, ha saputo cogliere e valorizzare le opportunità anche a fronte di altre regioni che hanno attuato campagne pubblicitarie molto aggressive». O addirittura «provocatorie», come nel caso della Romandia (a giugno 2020 Ginevra Turismo aveva invitato i turisti confederati a «dimenticare per una volta il Ticino»).

Le criticità

Tutti soddisfatti? Non proprio. Criticità sono state sollevate alla Lega (per il capogruppo Boris Bignasca «si può fare di più di gestione di risorse pubbliche») e soprattutto dall’UDC, con il deputato Paolo Pamini che ha osservato come i 24 milioni per l’ATT siano «un budget un po’ tanto caro per la sovrastruttura burocratica e amministrativa». E ancora: «Andiamo a stimolare la domanda ma manca un’offerta nuova che attiri i turisti: il Ticino Ticket e il centro di competenze da solo non lo fanno». In votazione la Lega ha sostenuto il credito mentre l’UDC si è divisa tra favorevoli e astenuti. Segno che l’importante del settore turistico – che in Ticino genera il 10% del PIL e impiega il 12% della forza lavoro, è stata riconosciuta da praticamente tutte le forze politiche.

La sostenibilità

Insomma, anche in futuro il Ticino vuole sfruttare a fondo quella che il co-relatore Michele Guerra (Lega) ha definito «una ricca vena di quarzo» e puntare su un turismo di qualità e allo stesso tempo competitivo anche sui mercati internazionali. Ma non solo: un’altra parola chiave sarà anche «sostenibilità». «Chiediamo che si sostengano maggiormente progetti e attività legati al territorio, con un basso impatto ambientale e paesaggistico», ha affermato il co-relatore Ivo Durisch.

Stipendi e CCL

A fronte di un sostanziale accordo sul contributo da 42 milioni, il dibattito in aula si è animato su un tema d’attualità: i salari. Per Fabrizio Sirica (PS) il settore deve corrispondere retribuzioni «per essere davvero sostenibile». Il co-presidente del PS ha citato i 16,40 franchi all’ora versato al personale non qualificato, al che sia Vitta che Pamini hanno ricordato che i salari nel turismo sono principalmente regolati da contratti collettivi di lavoro «e con cifre generose».

©CdT.ch - Riproduzione riservata