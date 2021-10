«Occorreva uscire dall’ambiguità. Soprattutto in questa fase in cui ci stiamo avviando verso la fine della crisi, era necessario dare una visione chiara dal punto di vista istituzionale» su come andranno risanate le finanze del Cantone.

Così, il presidente del PLR Alessandro Speziali, durante il comitato cantonale del partito, ieri sera a Sementina è voluto tornare sul tema caldo delle scorse settimane: le finanze pubbliche (in rosso) e il loro risanamento entro il 2025 «prioritariamente» con interventi sulla spesa, come recentemente deciso dal Gran Consiglio.

«Ci siamo detti che è giusto e doveroso contenere l’aumento galoppante della spesa». E oltre a ciò, ha aggiunto Speziali, era importante dire chiaramente che «non vogliamo un aumento delle imposte». Ma allo stesso tempo, ha precisato, «il nostro partito non è favorevole alla macelleria sociale, e quindi abbiamo presentato un emendamento anche per dire che non vogliamo colpire i più deboli».

Siamo il Cantone delle direttive, delle regole e delle regolette. Dov’è questo liberismo sfrenato?

Il presidente del PLR ha poi pure lanciato qualche frecciatina a chi, dopo il voto del Gran Consiglio, ha «drammatizzato» quella decisione, parlando di «liberismo sfrenato». Una visione non condivisa da Speziali: «Siamo il Cantone delle direttive, delle regole e delle regolette. Ogni due mesi arriva una nuova legge. E siamo pure il Cantone con il maggior numero di strumenti di politica sociale». Insomma, ha chiosato, «dov’è questo liberismo sfrenato?».

Detto ciò, Speziali ha pure voluto rassicurare i presenti: «Non vogliamo toccare nemmeno i capi saldi dello sviluppo del nostro Paese, come la ricerca». E in questo senso, ha aggiunto, «occorrerà restare agili con gli investimenti, tenendo d’occhio la spesa». Anche perché, «nel nostro cantone ogni volta che c’è una nuova spesuccia, poi è difficilissimo toglierla. Il Parlamento non deve diventare il luogo in cui si porta la lista dei desideri». E se non si tiene d’occhio la spesa, per Speziali le conseguenze possono essere solo due: «L’aumento delle imposte e il riversamento di questi oneri sulle future generazioni».

Il presidente liberale radicale ha infine voluto criticare le formazioni politiche che in questi mesi hanno presentato «piani multi milionari», come in uno «show a chi spara gli investimenti più grossi». Insomma, ha concluso a proposito delle finanze pubbliche, «cerchiamo, nella miglior tradizione svizzera, di mantenere il nostro Cantone snello ma allo stesso tempo tonico», portando avanti «la nostra politica liberale radicale», e non «quello statalismo e quel collettivismo che non ci porteranno da nessuna parte».

