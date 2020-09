Durante la pandemia - scrivono Angelica Lepori, Simona Arigoni, Matteo Pronzini - molte strutture, sia pubbliche che private, «hanno dovuto rivoluzionare completamente il loro modo di operare, chiudere reparti e blocchi operatori, rinviare interventi non urgenti o ridimensionare alcuni servizi. Alcuni operatori e operatrici sono stati integrati in altre strutture o altre funzioni, ma alcuni/e sono dovuti stare a casa. Tutto questo per poter rispondere in modo adeguato all’emergenza sanitaria in atto».

Come detto però il Cantone non ha riconosciuto al settore le indennità per il lavoro ridotto, «mettendo in difficoltà le strutture pubbliche e private, generando grandi incertezze per il futuro di queste strutture e del loro personale». «In questa situazione le strutture si vedranno quindi “costrette” a chiudere i buchi con politiche che potrebbero portare a licenziamenti o peggioramenti delle condizioni di lavoro del personale e, a catena, anche una minore qualità delle cure». Il gruppo MPS-POP-Indipendenti chiede dunque il Consiglio di Stato quante domande di lavoro ridotto sono state fatte nel settore sanitario e per quali professioni, per quale ragione queste domande non sono state accolte e se non si teme che questi mancati introiti possano poi riflettersi sulla gestione del personale, intaccando anche la qualità delle cure.