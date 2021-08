Perequazione e frontalieri, i dubbi del Ticino

Il Ticino è tornato in pressing su Berna sulla perequazione finanziaria . In una lettera inviata qualche settimana fa, il Consiglio di Stato chiede che in futuro vengano apportati correttivi al sistema di ridistribuzione delle risorse, in modo da garantire al Ticino un contributo maggiore per far fronte a oneri (traffico, alto numero dei frontalieri, pressione sui salari e controllo dei confini su tutti) che negli ultimi anni sono sostanzialmente aumentati . Nel rispondere a una consultazione federale sui calcoli definitivi per il 2022 (il Ticino otterrà 51,861 milioni, ndr.), il Governo auspica che, «in considerazione delle importanti differenze riscontrate nel settore della compensazione degli aggravi sociodemografici», i dati concernenti gli indicatori «povertà» e «integrazione degli stranieri» siano nuovamente esaminati.

Più in generale, il Ticino ribadisce quanto già espresso in più occasioni, ossia «la richiesta di tenere conto in modo maggiormente adeguato della reale situazione in cui si trova il nostro Cantone». Due sono le criticità principali. Primo: il criterio della compensazione degli oneri sociodemografici, che «non considera minimamente i costi dovuti all’afflusso giornaliero di un numero importante di frontalieri nel territorio». Per il Governo «si tratta di un’evidente lacuna che richiede una correzione del sistema attraverso l’introduzione di un indennizzo per i cantoni di frontiera». Secondo: nell’ambito della perequazione delle risorse è necessario «considerare diversamente i redditi dei frontalieri nel potenziale di risorse». Questo «tramite una riduzione più consistente della quota considerata, dall’attuale 75% al 50%, oppure attraverso la presa in conto del numero di frontalieri nella popolazione utilizzata per calcolare il potenziale pro-capite». In estrema sintesi, il Cantone ritiene «inaccettabile» che i redditi dei frontalieri siano considerati nel potenziale delle risorse, mentre gli agenti che li generano no». Questo fatto è «fortemente penalizzante» per i Cantoni con un importante numero di permessi G in quanto «il calcolo del potenziale fiscale per abitante non contempla il reale numero al denominatore degli agenti che generano i redditi considerati e compresi al numeratore, sopravvalutando di fatto l’indicatore».