Contributo adeguato o non (più) sufficiente? In Ticino si torna discutere della perequazione finanziaria nazionale, ossia del contributo versato ai Cantoni ritenuti finanziariamente deboli e che devono sostenere costi superiori alla media. Costi, sui quali non possono influire, che spaziano dalle spese legate alla struttura demografica (povertà, età e integrazione degli stranieri) oppure a quelle sostenute per l’altitudine, la declività del terreno o la bassa densità degli insediamenti.

Non basta più

Per il 2022, il Ticino riceverà 51,8 milioni, ossia 7,1 milioni in più rispetto al 2021 e 5,5 in più rispetto al 2020. Una somma che, come ribadito dal consigliere di Stato Norman Gobbi nel suo discorso alla festa della Lega del 1. agosto, non è più sufficiente. Questo perché gli oneri del Ticino...