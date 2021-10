Nuovo pressing del Ticino a Berna sul tema della perequazione finanziaria intercantonale. Nel corso della seduta di clausura, tenutasi ieri a Palazzo delle Orsoline, il Consiglio di Stato ha confermato l’intenzione di modificare gli attuali meccanismi di calcolo. Come noto, il Ticino chiede da tempo che alcuni elementi specifici della realtà ticinese, legati in particolare alle caratteristiche del territorio e alle dinamiche transfrontaliere, siano meglio considerati. Dubbi sull’attuale sistema di calcolo erano già espressi dal Governo in una lettera inviata al Consiglio federale ad agosto.

Che cosa si aspetta il Ticino? Lo abbiamo chiesto al presidente del Governo Manuele Bertoli. «Abbiamo costituito un gruppo di lavoro al fine di individuare e proporre modifiche agli attuali meccanismi di calcolo validi per la perequazione finanziaria intercantonale che potrebbero avere effetto a partire dalla prossima revisione del sistema a livello federale. I lavori sono in corso», risponde Bertoli. «Affinché l’obiettivo possa essere raggiunto sarà fondamentale trovare alleanze con altri Cantoni con caratteristiche e problematiche simili alle nostre, penso in particolar modo ai cantoni di montagna e di frontiera».

Frontalierato e mercato del lavoro

Il pressing ticinese non si limita alla perequazione. Il Cantone tornerà a sensibilizzare Berna anche su un’altra particolarità ticinese: il frontalierato. «Per le richieste specifiche attendiamo la fine delle riflessioni del gruppo di lavoro. Di certo, ma non è una novità, auspichiamo che nella perequazione in futuro siano maggiormente soppesati elementi specifici della realtà ticinese e di altre realtà cantonali, tra cui le dinamiche transfrontaliere e le caratteristiche del territorio», ci spiega Bertoli.

