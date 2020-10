Come previsto, la Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio prosegue nel suo compito di alta vigilanza. In mattinata sono stati sentiti in audizione il direttore del Dipartimento delle istituzioni (DI) Norman Gobbi e alcuni funzionari e collaboratori in merito al caso dei permessi. Nel corso dell’incontro, ci conferma il presidente della Commissione Matteo Quadranti (PLR), «sono stati presentati un resoconto delle attività e dei dati statistici ed è stato ribadito il rispetto della giurisprudenza in materia di Legge sugli stranieri». A finire al centro anche di numerosi atti parlamentari, lo ricordiamo, è stata l’applicazione molto restrittiva della Legge sugli stranieri da parte del DI. A fine settembre, il PS aveva inoltre chiesto l’attivazione dell’alta vigilanza sul Consiglio di Stato, una funzione che in ogni caso è già da sempre riconosciuta alla stessa Commissione gestione e finanze.