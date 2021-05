In particolare, «la Svizzera è ancora nella lista nera per le persone fisiche in Italia e, ancora più penalizzante, manca ancora l’accesso al mercato italiano». Il tema, «di altissima priorità», ha portato la deputazione e il Consiglio di Stato a decidere di «fare gioco di squadra, muovendoci di concerto verso Berna con iniziative su più livelli». Già, perché come ha ricordato il consigliere nazionale del PLR, «in ballo ci sono i posti di lavoro, le entrate fiscali e il futuro stesso della piazza finanziaria ticinese».

Da parte sua il presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli ha invece posto l’accento sulla revisione degli studi per gli impiegati di commercio, in particolare l’insegnamento delle lingue seconde. «Un tema importante - ha spiegato Bertoli - che tocca molti ragazzi in Ticino e in Svizzera, visto che rappresenta uno dei rami professionali più importanti in termini quantitativi». In una prima fase - ha chiarito - «era previsto l’insegnamento di una sola lingua seconda». Un passo, questo, in contraddizione con la politica delle lingue contenuta nel concordato Harmos. Ora, invece, «si profila una buona soluzione di compromesso, con l’insegnamento di due lingue seconde, di cui la prima nazionale».