Il Parco delle Gole della Breggia è stato istituito nel 1998 dal Cantone Ticino, in accordo con i Comuni direttamente interessati (Balerna, Breggia, Castel San Pietro e Morbio Inferiore), che pure partecipano al suo finanziamento, unitamente ai Comuni vicini di Chiasso, Coldrerio, Novazzano e Vacallo e alla Confederazione.

I nuovi crediti permetteranno, oltre a perseguire gli interventi regolari di cura del territorio e di offerta di visite didattiche, di sviluppare ulteriormente il potenziale di museo a cielo aperto del Parco in ambito storico-culturale ed ecologico. Sono inoltre previsti progetti di valorizzazione del Castello di San Pietro, di ampliamento della rete dei sentieri, di riqualifica dell’ecosistema del fiume e di miglioramento delle infrastrutture e degli spazi del Parco. Sarà inoltre necessario rafforzare l’organico per far fronte al notevole ampiamento delle attività svolte.