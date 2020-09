Definire meglio le competenze del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio e l’impostazione strategica nell’ambito della pianificazione ospedaliera. È questo, in estrema sintesi, l’obiettivo dichiarato in un’iniziativa legislativa elaborata presentata dal PLR, che torna così su questo tema un anno e mezzo dopo le due sentenze del Tribunale amministrativo federale (TAF) che avevano frenato il progetto ticinese.

Nella sua decisione del 25 febbraio dello scorso anno (ndr. che aveva accolto i ricorsi dalla Clinica Luganese Moncucco SA e dalla Clinica Santa Chiara SA sulla pianificazione ospedaliera approvata dal Gran Consiglio il 15 dicembre 2015) il TAF aveva ribadito i requisiti relativi ad una pianificazione ospedaliera corretta e rilevato una certa criticità per quanto riguarda la competenza del Legislativo in questo ambito. Se in molti cantoni essa è data sostanzialmente al Governo, in Ticino è in parte del Parlamento.