Più qualità per i nidi d’infanzia

Il Gran Consiglio ha approvato a larghissima maggioranza (67 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti) il controprogetto della Commissione formazione e cultura all’iniziativa popolare «Asili nido di qualità per le famiglie». Il testo originale del 2013, che otto anni fa raccolse 9.242 firme, chiedeva essenzialmente quattro miglioramenti per il settore: garantire un numero adeguato di strutture su tutto il territorio; fare in modo che Cantone e Comuni finanziassero i tre quarti dei costi; limitare a 800 franchi la retta per le famiglie, combattere le cattive condizioni di lavoro.

La controproposta commissionale propone una soluzione di compromesso anche alla luce dei numerosi miglioramenti registrati nel settore dal 2013 a oggi. Come evidenziato da entrambi i relatori del rapporto commissionale, Maristella Polli (PLR) e Raoul Ghisletta (PS), nell’ultimo decennio sono stati fatti diversi passi avanti. In primis nel 2018 con la riforma fiscale e sociale e la costituzione di un fondo finanziato dai datori di lavoro che permette oggi di aiutare circa un centinaio di nidi d’infanzia e strutture extra scolastiche. In secondo luogo, a partire dal prossimo anno il settore vedrà l’adozione di un Contratto collettivo di lavoro (CCL) che migliorerà in maniera importante le condizioni di lavoro di chi vi opera. Ma oltre questi passi avanti, il Gran Consiglio, con l’approvazione del controprogetto, apporterà diversi altri miglioramenti nel settore. Ad esempio, il Governo sarà incaricato di svolgere una rilevazione dei bisogni delle famiglie e dell’offerta con un’analisi in tutte regioni che verrà poi sottoposta al Parlamento. Inoltre, saranno migliorati i controlli a tutela dei bambini. Pure i criteri che le strutture devono rispettare per poter essere sussidiati dal Cantone saranno rivisti. Ad esempio, sarà necessario sottostare al CCL per poter ricevere il sostegno finanziario dal Cantone. Il compromesso ha incassato il sostegno anche degli iniziativisti, che come annunciato nelle scorse settimane ritireranno il testo.

«Finalmente, dopo anni di lavoro, siamo giunti in Parlamento con questa soluzione che sicuramente migliorerà la conciliabilità famiglia-lavoro nel nostro cantone», ha spiegato la relatrice Maristella Polli. «Investire per un’educazione di alto valore e di qualità, potrà generare un effetto positivo per lo sviluppo dei bambini», ha poi rimarcato Polli, spiegando che «approvando il controprogetto sarà migliorata pure l’offerta per le famiglie, che quindi potranno affrontare con più sicurezza il mondo lavoro».

Anche Ghisletta ha poi sottolineato l’importanza dell’adozione del CCL, specialmente «in questo settore che a causa del sotto-finanziamento negli scorsi anni ha registrato preoccupanti episodi di dumping salariale, e non solo». Inoltre, ha aggiunto Ghisletta riprendendo le parole della collega Polli, «grazie a questi miglioramenti lavorare in questo settore diventerà interessante pure per i giovani del nostro cantone». E quindi, ha concluso il deputato socialista, «grazie a questo controprogetto si chiude il cerchio di una vicenda politica durata otto anni».

