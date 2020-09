«Più trasparenza e proporzionalità nel trattamento degli impiegati»

Visto il peggioramento delle condizioni lavorative, e partendo dall’idea che «migliori condizioni contrattuali restituiscano migliori prestazioni» da parte dei lavoratori, il sindacato per favorire un’inversione di marcia, richiede che: «Nei settori dove sono applicati contratti collettivi o contratti aziendali di lavoro, il trattamento della figura dell’impiegato amministrativo e gestionale sia trasparente e proporzionato a ruolo, responsabilità e preparazione e, in generale, chiede l’inserimento anche di questo gruppo specifico di lavoratrici e lavoratori nel campo di applicazione dei contratti stessi. Laddove non fosse già presente, la negoziazione, all’interno degli stessi contratti, di una classe di paga specifica che viva di logiche proprie e che sia equilibrata rispetto al tenore di quelle pre-esisitenti. In tutti i contesti professionali oggi sprovvisti di un contratto collettivo o di un contratto aziendale la disponibilità a discutere, andando ben oltre a quanto stabilito nei contratti normali di lavoro, condizioni chiare e che siano commisurate alla media nazionale e alle diverse criticità organizzative espresse».