Dopo un percorso di 4 mesi che ha visto in un primo tempo un’analisi della situazione con la raccolta di informazioni in merito alle aspettative della base del PLR, la commissione composta da Fabio Abate, Alain Bianchi, Alex Farinelli, Gabriele Gendotti e Sonia Regazzoni Colombo ha determinato la rosa dei candidati da presentare al Congresso per succedere a Bixio Caprara. La decisione - si legge in una nota - «è stata quella di fornire una vera scelta presentando dei profili differenti tra loro e rappresentativi delle varie componenti della nostra società e del PLR».

Emilio Martinenghi, classe 1958, è laureato in economia e diplomato esperto fiscale federale. Presidente di un gruppo di consulenza aziendale, patrimoniale e immobiliare a Lugano. Per diversi anni è stato attivo a livello politico nel comune di Cureglia, anche come presidente sezionale per 7 anni e ricoprendo per due quadrienni la carica di Sindaco.