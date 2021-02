In sostanza, il Parlamento darà competenza al Consiglio di Stato di autorizzare curricoli formativi che prevedono l’insegnamento di una o più discipline in un’altra lingua, dando pure una base legale ai percorsi per l’ottenimento della maturità bilingue in corso già da diversi anni in alcuni istituti scolastici ticinesi (la Scuola cantonale di commercio, il Liceo di Locarno, la Scuola professionale per sportivi di élite). Ma non solo. Le modifiche di legge prevedono anche che la frequenza della scuola pubblica sia gratuita anche per gli allievi che frequentano la scuola per un anno nell’ambito di scambi individuali di allievi tra Cantoni, sempre che il medesimo principio venga applicato dal Cantone partner.