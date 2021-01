Da due giorni, tre agenti della Polizia cantonale in borghese si trovano all’interno della sala del Gran Consiglio. La loro presenza, però non è andata giù al deputato dell’MPS Matteo Pronzini, il quale ha più volte richiamato il presidente del Legislativo Daniele Caverzasio. Non è neppure mancato un battibecco con il deputato Giorgio Galusero (PLR), lui stesso ex agente, il quale ha a sua volta richiamato Caverzasio per lamentarsi del fatto che il collega Pronzini li stesse fotografando in servizio. «Sono qui per la nostra sicurezza», ha sottolineato il presidente del Gran Consiglio. «Sono sempre presenti alle sedute. Lo sono stati a Lugano e a Bellinzona nelle tribune, dove magari li si vede meno. Sono qui per proteggerci e non per minacciarci».