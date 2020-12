Pollice verso del Gran Consiglio a un supplemento di deducibili dei premi di cassa malati per le famiglie con figli o con persone bisognose a carico. Il plenum ha bocciato con 40 voti contrari, 34 favorevoli e 3 astensioni il rapporto di maggioranza della Commissione gestione e finanze, che proponeva una sorta di «controprogetto» alla proposta originale, contenuta in una iniziativa parlamentare elaborata del 15 ottobre 2018 del deputato dell’UDC Paolo Pamini che proponeva, in estrema sintesi, di porre una soglia pari a 10 mila franchi annui per persona e una di 3 mila per le persone delle quali il contribuente si fa carico.